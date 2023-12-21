«Назло всем завистникам»: Сергей Соседов об увольнении из шоу «За гранью»

Сергей Соседов объявил, чем будет заниматься после увольнения из шоу «За гранью». 9 декабря музыкальный критик отработал свой последний день в студии программы. Об этом сообщает StarHit.

Шоумен убежден, что решение снять его с роли ведущего проекта было бесчеловечным, поскольку именно он обеспечивал передаче хорошие рейтинги последние два года.

Вместо Соседова вести программу будет Тимур Еремеев. Узнав об этом, Сергей сначала рассмеялся, а потом заявил: «Мне стыдно, что после меня берут такого человека».

Некоторые поклонники решили, что после увольнения критик начнет строить концертную карьеру. Дело в том, что недавно Соседов принял участие в проекте «Суперстар!».

«Меня просто грубо унижали и посылали, говоря, что мне вообще не стоит петь. Просто никому не нужно, чтобы у меня был успех. Учитывая, что до записи была лишь одна репетиция, выступление вышло более чем достойным», – прокомментировал он.

Журналист добавил, что обязательно будет записывать новые треки, «назло всем завистникам». Более того, Соседов не исключает, что продолжит появляться на телеэкранах. Шоумен считает, что никто не обладает таким интеллектом и знаниями, как он.

«Есть и другие проекты, в которых я буду участвовать. Мне нужна программа об искусстве, с людьми творчества, актерами и певцами, но не с маргиналами», – заключил критик.

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