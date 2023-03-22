Уволенный из МХТ Назаров попал под статью: отдуваться пришлось его супруге

В начале 2023 года звезда «Кухни» Дмитрий Назаров лишился работы в России из-за своих скандальных политических высказываний. На протяжении многих лет он выходил на сцену МХТ имени Чехова, вот только ему пришлось попрощаться с местом в труппе. Художественный руководить театра Константин Хабенский до последнего пытался вразумить коллегу, но своих взглядов актер не изменил, за что и был в итоге уволен вместе с супругой Ольгой Васильевой.

Еще совсем недавно Дмитрий был одним из самых популярных артистов России, за которого буквально бились режиссеры, чтобы заполучить его в проекты, но в один момент он стал никому не нужен. Предложения перестали поступать, а уже утвержденные роли начали отдавать другим. Назарову с женой ничего не осталось, кроме как собрать вещи и улететь из страны, чтобы найти работу за границей.

Первое время ходили слухи, что супруги обосновались, как и многие другие звезды-эмигранты, в Израиле. Но оказалось, что они уехали во Францию, где у них уже 10 лет есть своя недвижимость. Однако в Тель-Авиве Назаров все же появлялся ради выступления. Пару дней назад, по появившейся информации в Сети, он вышел на театральную сцену перед заграничными поклонниками.

К слову, находясь вдали от Родины, Дмитрий не прекратил высказывать свое мнение по поводу происходящего в стране и в мире. Он не раз посвящал скандальные стихи народу и властям. И они, как выяснилось, не прошли незамеченными. Стало известно, что на Назарова завели административное дело. Его обвиняют в дискредитации армии России.

Сам 65-летний актер, на удивление, от комментариев отказался, хотя до этого делился мнением по любому поводу. Поэтому отдуваться за супруга пришлось Ольге Васильевой. В отличие от мужа, она ответила журналистам, хоть и не многословно.

«У нас гастроли. Не до этого!» - заявила жена Назарова, тем самым выразив безразличие к происходящему.

Ранее Дмитрий Назаров поделился своим мнением об Олеге Табакове. По его словам, он не всегда был хорошим человеком.