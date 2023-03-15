Уволенный из МХТ Дмитрий Назаров заявил, что поддерживает общение с Дмитрием Нагиевым

В январе Дмитрий Назаров из-за своей политической позиции был уволен Константином Хабенским из МХТ имени Чехова. После этого он потерял работу и в отечественном кинематографе, но и это не самое главное. Больше всего актера расстраивает то, что от него отвернулись многие люди, которых он считал своими друзьями. Однако остались и те, кто его, несмотря ни на что, поддержал.

По словам Назарова, после всего произошедшего с ним связались только девять человек. Среди них его коллега по сериалу «Кухня» Дмитрий Нагиев. Телеведущий не только поддержал артиста после увольнения, но и до сих пор продолжает с ним общение.

«У меня с Димой конфликтов не было. Сейчас с ним переписываемся. Мне пишут: «Много ли актеров «Кухни» мне написали?» Всего два актера поддержали. Не буду говорить, кто именно, чтобы не навлечь на них гнев. Все про себя все знают. И я про них все знаю», - признался Дмитрий Назаров.

Экс-звезду МХТ расстраивает тот факт, что многие знакомые теперь не хотят с ним даже связываться, как будто его и не было в их жизнях. Однако он понимает, что большинство просто боится повторить его судьбу. «Хотя точно знаю, что они придерживаются моей позиции», - подчеркнул Назаров.

Напомним, что первое время после увольнения Дмитрия ходили слухи, что он перебрался вместе с женой в Израиль. Однако недавно стало известно, что он обосновался во Франции. Муж с женой купили дом в Каннах и теперь там проживают. Но также актер не исключает того факта, что они в скором времени вернутся в Россию.