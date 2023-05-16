Уволенный из МХТ Дмитрий Назаров заявил, что Константину Хабенскому нет оправдания

В январе текущего года звезда «Кухни» Дмитрий Назаров попал в масштабный скандал. Из-за своих политических высказываний он за считанные дни лишился работы и в театре, и в кино. Изначально актер говорил, что не держит зла на художественного руководителя МХТ им. Чехова Константина Хабенского, так как понимает, что он уволил его не по собственной инициативе. Но затем его мнение изменилось.

Назаров признался, что ему была рассказала версия, что худруку поставили условие: увольнение двух артистов взамен спасения от мобилизации сразу 29-ти сотрудников театра. Он согласился и попросил Дмитрия и его жену написать заявления об уходе. Однако спустя время супруги осознали, что все это было неправдой.

По мнению Назарова, Хабенский сам нашел себе оправдание, но на самом деле лишение работы актеров лишь на его совести. «Мы хотели его оправдать, что он спас 29 парней-актеров от мобилизации. Прошло время, и теперь мы точно знаем, что это было ложью», - заявил Дмитрий.

С ним согласилась и его жена Ольга. Она подчеркнула, что Константину должно быть стыдно за свой поступок, а за них переживать не нужно, так как во Франции у них все хорошо, и никаких трудностей они не испытывают. «Мы лучше сами за себя оправдываться будем, а нам и не за что!» - заключила супруга Назарова.

Напомним, что после отъезда актера за границу против него ополчились не только поклонники, но и коллеги. По признанию самого Дмитрия, его поддержали лишь единицы, и среди них Дмитрий Нагиев.