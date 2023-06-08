Уволенный из «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров нашел новую работу с Инстасамкой

Весной этого года появилась информация, что Первый канал собирается возобновить показ викторины «Кто хочет стать миллионером?». Правда, с большими изменениями. Команде проекта пришлось устроить полный перезапуск. Задача состояла в том, что привлечь к шоу молодую аудиторию, и для этого руководству пришлось попрощаться с Дмитрием Дибровым, который, к слову, вел программу 14 лет.

Семья телеведущего не скрывала – увольнение стало для них большим ударом. Полина Диброва рассказывала, что муж – основной кормилец, а его викторина приносила самую большую часть дохода. Сам же Дмитрий первое время никак не комментировал свое положение дел. После полученных новостей от Первого канала она улетел отдыхать в Африку, а вернувшись, заявил, что будет двигаться дальше. Он подчеркивал, что рад за свою преемницу Юлианну Караулову и желает ей успехов на новом для нее поприще.

После принятия обстоятельств Дибров, по всей видимости, стал думать о том, что ему делать дальше. И нашел решение. Сейчас он снимает новое шоу под названием «Сессия», в котором будет встречаться с различными звездами и проводить с ними психотерапию. Примечательно, что проект будет направлен на молодую аудиторию, поэтому Дмитрий приглашает к себе в студию кумиров молодежи. Так, уже успели оценить новый формат Инстасамка, Баста и Глеб Викторов из группы «Три дня дождя». Премьерный выпуск будет показан 8 июня на платформе VK Видео.

Ранее Юлианна Караулова рассказала, чего ждала от работы в шоу «Кто хочет стать миллионером?».