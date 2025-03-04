Опубликовано 04 марта 2025, 18:041 мин.
Уволенный из эстонского театра из-за «русофобии» Лось уехал на Ближний Восток
Режиссер Филипп Лось переехал из Эстонии в Израиль из-за критики русофобии.
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Экс-худрук Русского театра Эстонии Филипп Лось покинул Прибалтику и перебрался на Ближний Восток. В соцсетях он заявил, что «загостился в Таллине».
Напомним — Лось был уволен со своего поста и исключен из Союза режиссеров и драматургов Эстонии в 2022 году — после того как критически отозвался о царящей в стране русофобии. В частности, именно это определение он дал «бодрым здравицам о поддержке украинского оружия».
Теперь режиссер планирует работать в Израиле — там, где, по его словам, «любят и ждут».
Ранее мы писали о том, что осудившего СВО актера из «Сватов» Феклистова призвали проверить из-за заработка в РФ. Оказалось, что сбежавший на запад артист по-прежнему получает доход с записи аудиокниг.
Источник:Социальные сети
Автор:Евгений Калюгин