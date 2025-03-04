Уволенный из эстонского театра из-за «русофобии» Лось уехал на Ближний Восток

Экс-худрук Русского театра Эстонии Филипп Лось покинул Прибалтику и перебрался на Ближний Восток. В соцсетях он заявил, что «загостился в Таллине».

Напомним — Лось был уволен со своего поста и исключен из Союза режиссеров и драматургов Эстонии в 2022 году — после того как критически отозвался о царящей в стране русофобии. В частности, именно это определение он дал «бодрым здравицам о поддержке украинского оружия».

Теперь режиссер планирует работать в Израиле — там, где, по его словам, «любят и ждут».

Ранее мы писали о том, что осудившего СВО актера из «Сватов» Феклистова призвали проверить из-за заработка в РФ. Оказалось, что сбежавший на запад артист по-прежнему получает доход с записи аудиокниг.