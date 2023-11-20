«Увидите в недалеком будущем»: Артемий Троицкий* рассказал о тайных планах Аллы Пугачевой

Критик Артемий Троицкий* (признан иноагентом на территории РФ) рассказал, что певица Алла Пугачева готовит некий «сюрприз». О нем артистка неоднократной намекала в разговорах, но не разглашала подробности.

По мнению Троицкого*, Примадонна громко заявит о себе. Критик дружит с певицей и находится в регулярном, пусть и заочном, контакте.

«Главная забота Пугачевой сегодня - это не сцена, не эстрада, а ее семья..., но при этом она держит для всех нас в запасе сюрприз», - сообщил Троицкий*. Его слова приводит сайт Woman.ru.

Он отметил хорошую физическую форму артистки. По словам Троицкого*, исполнительница настроена «боевито».

«Она мне об этом говорила. «Вы все еще увидите в недалеком будущем», — сказал критик.

Он также прокомментировал сказанную Пугачевой фразу «Вы меня еще услышите». Троицкий* и сам до конца не понял значение этих слов, но отметил, что певица говорила то же самое ему. Пугачева отвечала: «… Я все сделаю, я выскажусь, но, когда и каким образом это произойдет, я пока держу в секрете».

Ранее певица ненадолго приезжала в Россию. Потом ее заметили на Кипре в местном монастыре. Артистка была без парика.

*признан иноагентом на территории РФ