«Увидите»: Ольга Бузова заявила, что скоро станет мамой

Поющая телеведущая Ольга Бузова заявила, что скоро поклонники увидят ее мамой. 38-летняя звезда провела время с подругой и ее сыновьями, а после сделала признание в соцсетях.

Фанаты надеются увидеть певицу в роли матери, так как она не раз говорила о желании создать семью и родить наследников. Но пока Ольга молчит о личной жизни, хотя делает намеки на то, что она не одна, и показывает колечко на безымянном пальце.

На днях исполнительница провела время с подругой и ее детьми. Ольга опубликовала фото, на котором позировала в повседневном виде без макияжа и с собранными волосами. Она нежно обнимала сыновей подруги, а на следующих кадрах гуляла с ними, держась за руки. Бузова решилась на откровение.

«Скоро увидите меня тоже мамой», – коротко написала звезда.

Пользователи Сети поддержали девушку и пожелали ей связать судьбу с достойным человеком. Долгое время ходили слухи, что она помирилась с экс-возлюбленным Давидом Манукяном. Парень принимал участие в шоу, где Ольга была ведущей. Но после съемок он уже отдыхал в компании певицы Мари Краймбрери.

Ранее мы писали о том, что 38-летняя певица Ольга Бузова улетела на отдых в Турцию. Звезда выбрала курорт Белек и взяла с собой книги. Она призналась, что вырвалась на море на несколько дней.