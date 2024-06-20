«Идеальный брак»: певица Ольга Бузова улетела из России

Певица Ольга Бузова улетела в Турцию на отдых. Артистка выбрала курорт Белек.

Об этом она рассказала в соцсетях.

«Лучшим решением было вырваться на пару дней на море», - подписала она новые кадры с отдыха и сообщила, что «решила начать осваивать англоязычную литературу».

Ольга пришла к выводу, что «море, морской бриз, вода – это так порой необходимо».

«Так здорово, что есть возможность в моем сумасшедшем графике вырваться хотя бы на пару дней отдохнуть», - продолжала певица.

Она опубликовала видео, снятое на побережье, и подписала его: «Идеальный брак по звуку».

Ранее критик Сергей Соседов заявил, что Бузова не должна выходить на сцену. По его мнению, исполнительнице «нечего сказать».