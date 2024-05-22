Увидели и вдохновились: аптеки режиссера Андрея Кончаловского обвинили в воровстве дизайна зубных щеток

Режиссеру Андрея Кончаловскому принадлежит доля в сети московских аптек. Эту сеть обвинили в воровстве дизайна зубных щеток, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. В суд по этому вопросу обратился дизайнер, который намерен добиться возмещения ущерба.

Алекандр Белов, специалист из Москвы, придумал уникальную рукоятку зубной щетки. В итоге дело было сделано, а патент получен. Но через некоторое время мужчина увидел точно такую же щетку в аптеках Кончаловского.

Белов считает, что компания режиссера украла у него дизайн инструмента для чистки зубов, в связи с чем обратился за защитой своих прав в суд. Там насчитали ущерб в размере 50 тысяч рублей, однако дизайнер не согласился с финальной цифрой и намерен добиваться возмещения большей суммы.

Ранее голливудская актриса Эмили Блант назвала Кончаловского мерзким. Также она обвинила его в женоненавистничестве.