«Он был мерзким»: голливудская актриса Эмили Блант выступила с обвинениями в адрес Андрея Кончаловского

Голливудская актриса Эмили Блант поделилась неприятными воспоминаниями о работе с российским режиссером Андреем Кончаловским. Она обвинила его в женоненавистничестве и назвала мерзким. Об этом сообщает The Sun.

По словам звезды «Оппенгеймера», ей удалось встретиться с постановщиком, когда она была еще совсем юной. В 19 лет она пришла на пробы драмы «Лев зимой». Эмили хотела получить роль возлюбленной короля Генриха II сэра Патрика Стюарта, но практически сразу прослушивание пошло не по плану.

Актриса рассказала, что на протяжении всего времени чувствовала неприязнь к себе со стороны Кончаловского. Он пытался сбить ее с толку и в целом был жесток к ней.

«Царила женоненавистническая атмосфера. Я помню, как была раздавлена, когда вышла оттуда. Это было ужасно, ты чувствуешь себя таким униженным в этот момент. <…> Я должна просто сказать, что он был мерзким», - заявила Блант.

В итоге роль Эмили так и не досталась. Вместо нее режиссер взял в фильм свою жену Юлию Высоцкую.

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