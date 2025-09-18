«Повлияло на мою психику»: дочь Даны Борисовой призналась, что отец ее бил

Дочь ведущей Даны Борисовой Полина вспомнила о своем детстве и рассказала, что отец мог ее ударить. Поводом становились неверно выполненные уроки или слова ребенка, которые взрослый принимал за хамство.

Подробностями Полина поделилась в интервью журналистке Алене Жигаловой.

Она жила с папой, когда Дану забрали в рехаб. Дочь ведущей заявила: они с отцом «буквально незнакомые люди». Жить с ним ребенку было «очень сложно».

«То, что я жила с папой, повлияло на мою психику больше, чем когда употребляла мама. Когда резко забрали к папе, это было очень сложно. Он мог ударить, у него нормальным это считалось», - поделилась Полина и добавила, что отец не умеет извиняться.

На вопрос ведущей о том, за что у нее самая «мощная обида» на мать, Аксенова ответила: «На все сразу. Но, конечно, было несколько особенных случаев, которые снились мне в страшных кошмарах. Например, ночь, как ее забирали в ребцентр при мне. Я до сих пор это помню покадрово. Самый травмирующий случай из детства, как она меня в отелях забывала за границей. Меня оставит в детской комнате, сама напьется и закрылась в номере. Вся полиция города ищет, где моя мама».

Также Полина рассказала, что в Испании мать и вовсе выгнала дочь на улицу. Когда девушка оставалась одна, то, по ее словам, «была предоставлена сама себе». Она договорилась с соседями, чтобы те возили в школу. Ее питанием были бутерброды с сыром и лапша быстрого приготовления.

Ранее Полина делилась, что однажды мать приготовила борщ со жвачкой.