«Увидела пятнышко на ноге, и сразу к врачу»: певица Наталья Сенчукова рассказала о борьбе с раком кожи

Певица Наталья Сенчукова откровенно рассказала о диагностированном у нее и мужа раке кожи. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ жена Виктора Рыбина раскрыла, как у нее обнаружили болезнь, и призналась: в их ситуации вряд ли можно говорить о ремиссии.

В 2019 году у Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина диагностировали рак кожи. Тогда каждый из артистов прошел по 13 сеансов лучевой терапии. Звездная пара смогла побороть недуг, но через пять лет у них случился рецидив. Теперь певица признается: в случае их заболевания не стоит с уверенностью говорить о ремиссии.

«Это не то слово для этого вида рака. Он может появляться где угодно и когда угодно. Если у тебя есть такая предрасположенность, нужно следить за собой. Я слежу. Вот недавно сделала операцию. Увидела пятнышко на ноге, и сразу к врачу. Мне сказал врач: „Давай мы это иссечем и посмотрим, что там, отправим на гистологию“. Она показала, что это базалиома», — поделилась Наталья Сенчукова.

Супруги считают, что всему виной — их привычка долго находиться под солнцем и посещать солярий. 54-летняя Наталья Сенчукова заявила: «Вообще нельзя обгорать. Мы с детства же все обгорали».

Ранее 63-летний Виктор Рыбин заявил, что они с Натальей Сенчуковой продолжают борьбу с раком: «Мы не вылечились!»