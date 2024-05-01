Увидела по телевизору и встретилась через две недели: певица Ханна рассказала о знакомстве с мужем

Певица Ханна (Анна Иванова) поделилась историей знакомства с мужем, гендиректором лейбла Black Star Пашу (Павел Курьянов). Супруги вместе приняли участие в новом выпуске «Шоу Воли» на ТНТ.

По словам Ханны, незадолго до первой встречи с будущим мужем она увидела его на телеэкране и была им восхищена. Спустя две недели исполнительница хита «От зари до зари» познакомилась с продюсером.

«За несколько недель до нашего знакомства я увидела его по телевизору. Он давал интервью, так красиво говорил, уверенно. Мы с мамой на кухне что-то делали, и я говорю: „Мам, посмотри, какой красивый, какие умные вещи он говорит. Мне нужен такой муж“. Проходит две недели, и мы с ним знакомимся», — поделилась Ханна.

Продюсер признался, что артистка также ему понравилась при первой встрече, и он подошел к ней познакомиться.

«Я увидел ее. Такая красивая девушка. Я подумал: пойти, не подойти… Подошел», — добавил Пашу.

Напомним, Ханна и Пашу познакомились в 2010 году в Турции на конкурсе красоты Miss Kemer International, где будущая знаменитость заняла первое место. Певица и бизнесмен поженились в 2015 году. У супругов двое детей — 5-летняя Адриана и годовалая Камилла.

«У нас нет друг от друга секретов, недосказанности, недопонимания, мы все проговариваем и уверены друг в друге на миллион», — рассказывала Ханна об отношениях с мужем.

Ранее мы писали о том, что Ханна сообщила об отъезде из России. По словам артистки, они с мужем отправились в отпуск в ОАЭ.