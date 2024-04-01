«Чувство вины не покидает»: певица Ханна рассказала об отъезде из России

Российская певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова) сообщила об отъезде из России. Соответствующий пост появился в ее микроблоге.

По словам исполнительницы, она отправилась в отпуск в ОАЭ. Певица уточнила, что улетела в другую страну в компании мужа, оставив детей в Москве.

«Я в Дубае. Приехали вдвоем с Пашу, чтобы чуть привести нервы в порядок и немного выдохнуть. Не знаю, как у вас, у меня март был очень тяжелым, не помню, когда последний раз я так плохо себя чувствовала, поэтому приняли решение улететь...вдвоем! Хочу спокойствия и отдыха, как никогда раньше. Пока чувство вины не покидает», — поделилась звезда.

Напомним, Ханна замужем за продюсером Павлом Курьяновым, с которым она познакомилась в 2010 году в турецком городе Кемер. В тот момент генеральный директор лейбла Black Star находился на отдыхе в одном из местных отелей, а артистка принимала участие в конкурсе Miss Kemer International. Влюбленные официально узаконили свои отношения в 2015 году, они воспитывают двоих детей: пятилетнюю Адриану и годовалую Камиллу. Старшую дочь певица рожала в Майами, а младшую — в Дубае.

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