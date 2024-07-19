Бывший муж Татьяны Булановой Владислав Радимов женился на женщине с ребенком

Бывший муж певицы Татьяны Булановой, 48-летний экс-футболист сборной России Владислав Радимов женился в третий раз. Его избранницей стала женщина с ребенком.

Свадьба проходит 19 июля в Санкт-Петербурге. Радимов поделился снимком с важного события.

На фото спортсмен позирует с женой: Владислав одет в классический черный костюм и белую рубашку. Его жена выбрала короткое белое платье с длинным шлейфом. В подписи к фото говорится: «Коротко о сегодняшнем дне».

По данным mk.ru, Радимов и его избранница расписывались в ЗАГСе на Фуршатской улице. Новая жена спортсмена – предприниматель Анастасия Кулешова.

Для женщины это второй брак, у нее есть сын от прошлого союза, он занимается футболом. Владислав проводил занятия с ребенком Кулешовой, тренировки свели будущих супругов.

Ранее сообщалось, что 45-летняя сестра Анастасии Шубской Анна Нахапетова вышла замуж второй раз.