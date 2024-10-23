Увидел в соцсетях и предложил главную роль: девятилетняя танцовщица снялась в клипе Владимира Преснякова

Девочка из Екатеринбурга, снявшаяся в клипе певца Владимира Преснякова на песню «Любовь-самолет», пошла на танцы по совету невролога. Сейчас ей девять, а танцами начала заниматься в три года.

Подробности рассказала мама юной танцовщицы.

Девочка занимается афротанцами – в родном городе этому стилю не обучает, на уроки и мастер-классы ее возят в Москву.

Как сообщила мама, в три года она записала дочь на хип-хоп.

«Случайно попали на прием к неврологу, нужно было для садика. Врач мне сказала: «У нее такая конституция — надо заниматься гимнастикой или танцами»… На танцах ей понравилось с первого занятия», - поделилась женщина в беседе с E1.ru.

Со временем семья стала выкладывать видео в соцсетях – хотели использовать страницу как семейный альбом. Один из роликов, как девочка танцует под проливным дождем, попался Владимиру Преснякову. С девочкой связался режиссер его клипа, ребенку предложили главную роль.

Во время работы над клипом юной звезде не удалось пересечься с артистом – он плохо себя чувствовал. Позже Пресняков пригласил звезду на концерт и во время выступления пригласил на сцену.

Теперь девочка мечтает сняться в клипе у Леонида Агутина и станцевать с Zivert.

Ранее сообщалось, что Пресняков вместе с женой устроили праздник в честь 4-летия сына.