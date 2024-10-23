Концерт на стадионе в подарок: Пресняков и Подольская устроили праздник в честь 4-летнего сына

Певец Владимир Пресняков и его жена Наталья Подольская устроили праздник в честь четырехлетнего сына Ивана. 22 октября у звездного наследника был день рождения.

Родители пригласили гостей на вечеринку, которая прошла в одном из заведений Москвы. Детей веселили аниматоры в костюмах Человека-паука. Были танцы, во время которых особенно отличился старший наследник знаменитостей Артемий. Он активно двигался и поразил окружающих. Младший брат тоже не отставал.

«Кажется, в семье растет еще один артист! Пора выпускать его на сцену!» — говорили друзья семьи.

Пресняков заметил талант детей и решил, что они обязательно должны выступить с ним на большом концерте. Певец собирается спеть хиты на стадионе «ВТБ Арена» 16 ноября.

«Это же знак! Я долго думал, кого из друзей-артистов пригласить на концерт! А сейчас увидел, как Ваня и Артемий танцуют под песню „Иванушек International“, и все сложилось», – цитирует мужчину StarHit.

Пресняков также отметил, что давно дружит с солистом коллектива Андреем Григорьевым-Апполоновым.

Ранее мы писали о том, что 42-летняя жена Владимира Преснякова Наталья Подольская показала себя на пляже.