«Увидел в ней будущую мать своих детей»: что известно о невесте Бурунова, которую он скрывает

Актер Сергей Бурунов тщательно скрывает личную жизнь и не рассказывает о том, есть ли у него возлюбленная. Но журналистам Kp.ru удалось узнать, что 47-летний артист встречается с 35-летней бизнесвумен Екатериной Леви. Они вместе выходят в свет, но не говорят об отношениях.

Сначала пару видели на международном музыкальном фестивале в Баку, но они отказались позировать рядом. Отмечается, что они жили на одной вилле у моря, отдыхая в ВИП-зоне. По словам очевидцев, там они обнимались и фотографировались. На концерте же Сергей был в романтичном настроении и «не выпускал Екатерину из объятий».

Шоумен Денис Сорокин отметил, что артисты являются суеверными людьми, поэтому не спешат раскрывать личную жизнь. Он привел в пример Дмитрия Нагиева.

«Ну и Бурунов тоже из числа таких закрытых личностей. Думаю, Сергей настроен серьезно по отношению к Екатерине, он увидел в ней будущую мать своих детей», – заявил он.

Сорокин пояснил, что Бурунов является одним из самых высокооплачиваемых артистов в стране и всего за один съемочный день получает более 1 млн рублей. Мужчина оберегает личную жизнь, куда не хочет впускать меркантильных девушек.

«Да и для Екатерины появление с известным артистом – серьезный стресс. У нас ведь любят в интернете даже красоток критиковать, не всем это по силам вынести. Поженятся - тогда и расскажет поклонникам о своей второй половине», – убежден шоумен.

Журналисты выяснили, что избранница актера в 2010 году вошла в сотню самых богатых предпринимателей Перми. Екатерина руководила компаниями, которые занимались бытовыми услугами - стиркой и химчисткой. Но сейчас большая часть компаний Леви (в гостиничной сфере) ликвидирована.

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