«Увидел, насколько это непросто»: Дмитрий Шепелев вспомнил роды Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев вспомнил, как проходили роды певицы Жанны Фриске, на которых он присутствовал с разрешения артистки. Подробностями он поделился в YouTube-шоу «Интересный подкаст» Влада Аганова.

40-летний Шепелев счастлив, что был на родах: он признался, что «не увидел ничего такого» и отношение к партнеру после этого не поменялось.

«Ничего ужасного не было… Для меня важно, что я увидел, насколько это непросто», - говорит Шепелев.

Он признался, что «очень рад» возможности поддержать любимую женщину в тот момент. Телеведущий ценит, что увидел первые секунды появления сына Платона.

Рождение второго сына Тихона Шепелев не запечатлел – не успел. Он узнал о появлении мальчика в дороге, хотя первоначально планировал даже перерезать пуповину.

При этом он отметил, что Фриске была не против присутствия мужчины на родах, а вторая избранница Екатерина Тулупова придерживалась иного мнения.

«Важно, что Жанна в тот момент была не против, чтобы мы разделили это. А вот когда мы, например, обсуждали это с Катей, то у нее был другой взгляд», - поделился Шепелев. Его слова приводит StarHit.

Ранее мы писали о том, как Шепелев переживал смерть Фриске. Он говорил, что пристрастился к алкоголю, а также посещал психолога.