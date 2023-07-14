«Бухал»: Дмитрий Шепелев впервые поделился, как справлялся со смертью Жанны Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев признался, что после смерти певицы Жанны Фриске посещал психолога. Какое-то время он злоупотреблял алкоголем.

О событиях того времени Шепелев рассказал продюсеру Владу Аганову.

Выяснилось, что мужчина долго переживал утрату. Он понимал, что «не вывез бы это сам».

«Я пробовал разных психологов, с которыми я разговаривал», - сказал Шепелев и добавил, что проживать эмоциональное напряжение самостоятельно в тот момент было очень тяжело. Его слова приводит Газета.Ru.

«Я на полусогнутых ногах ходил к ней (психологу) в кабинет и падал на ее диван. Лежал, свернувшись калачиком, и просил со мной поговорить…», - вспомнил он.

Знаменитость считает нестыдным обращение к психологу. Сейчас он обходится без регулярной терапии.

Помимо психолога, у Шепелева после смерти Фриске была тяга к алкоголю.

«Бухал, но это не выход», — сказал телеведущий.

Напомним, Фриске ушла из жизни в 2015 году – спустя пару лет после выявления рака головного мозга. Певица Ольга Орлова была с Фриске до последней минуты. Недавно она призналась, что сохранила фотографии с умирающей подругой. Однако Орлова пообещала никогда их не публиковать и оставить для личного пользования.