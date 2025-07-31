«Увидел меня и был очарован»: экс-солистка SEREBRO раскрыла правду о романе с Губиным

Бывшая солистка группы SEREBRO Марина Лизоркина рассказала, что встречалась с певцом Андреем Губиным. Отношения начались, когда артист был на пике популярности, но продлились недолго.

По словам Марины, инициатором начала романа был именно Губин. Он встретил ее в одном из московских заведений, подошел и попросил номер телефона.

«Андрей Губин меня приглашал на свидание. Мы ходили с ним в кино и в ресторан. Он был суперзвездой, это было его топовое время. Он пришел в клуб на Пушкинской и так получилось, что он заходил, а я шла с другой стороны лестницы. Я понимаю по его взгляду, что он увидел меня и был очарован», - рассказала Лизоркина в шоу «Переговорка» на «Радио 1».

Девушка отметила, что ей тоже сразу понравился Губин, ведь он был небольшого роста, а ей такие как раз по душе. Но характеры у артистов оказались слишком разные. Марина поделилась, что не могла смириться с большим количеством поклонниц у Андрея, и со временем это вылилось в большую проблему. Причиной разрыва она назвала «разногласия».

К слову, Лизоркина сейчас никак не связана с шоу-бизнесом. Она стала художником и встретила мужчину, с которым счастлива. Его личность она скрывает.

Ранее друг Андрея Губина рассказал, что происходит со здоровьем певца.