Дочь Оксаны Самойловой и Джигана экстренно госпитализировали в Москве

9-летнюю дочь модели Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Лею экстренно госпитализировали. Об этом блогерша сообщила в своем микроблоге.

Знаменитость разместила видео, как едет за каретой скорой помощи вместе с дочерью, которая дышит через кислородную маску. Супруга Джигана объяснила, что Лее потребовалась госпитализация из-за хронического заболевания — астмы, которая обостряется каждую весну. Модель выразила сожаление по поводу того, что она не соблюдает предписания врачей.

«У нее в карте даже написано, что ей весну надо проводить на море. Но из-за школы, из-за всего не получается. Поэтому периодически мы вынуждены вот так вот существовать. Такие дела», — поделилась блогерша.

Позднее Самойлова опубликовала кадры из больничной палаты, где разместилась вместе с наследницей. Она добавила, что ее дочь в ближайшее время будет проходить различные процедуры, в том числе Лее будут ставить капельницы.

«Не грусти, Лея, сейчас как быстренько поправимся. Главное — вовремя начать лечение», — заключила она.

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