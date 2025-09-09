«Увезли на скорой»: актриса Морозова рассказала, почему у нее нет бровей

Актриса Елена Морозова рассказала, почему у нее нет бровей. Звезда призналась в интервью Леди Mail, что ее внешность стала необычной после поездки на море.

«В 96-ом или 97-ом году, уже точно не помню, я отдыхала на Азовском море и, видя, как один дядя на берегу бодро обмазывается местной глиной, решила последовать его примеру. В итоге дядю увезли на скорой, а я отделалась нарушением пигментного обмена кожи из-за закупорки ее глиной», – поделилась артистка.

По словам Елены, после этого она обрела необычную внешность, но со временем ей это даже понравилось.

Актриса также рассказала о съемках в фильме «Семейное счастье». Она встретилась с режиссером Стасей Толстой в Санкт-Петербурге. Они нашли общий язык и поняли, что им будет интересно работать вместе.

«При знакомстве мы со Стасей Толстой много — совершенно по-девчачьи — смеялись, что очень расположило нас друг к другу. После проб я ходила и думала: даже если меня не возьмут, в любом случае мы со Стасей классно, творчески провели время. Но меня утвердили», — рассказала звезда.

Подготовка к роли и сами съемки тоже стали ярким событием для Морозовой.

Ранее мы писали о том, что Ксения Собчак объявила о переменах во внешности.