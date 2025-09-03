«Одни яйца жрала все лето»: Ксения Собчак объявила о переменах во внешности

Журналистка Ксения Собчак похвасталась стройной фигурой и призналась, что все лето изнуряла себя диетами в борьбе с лишними килограммами.

В личном блоге ведущая поделилась кадрами похода в модный бутик. Ксения рассказала подписчикам, что хочет обновить гардероб, так как теперь ей есть что показать.

«Я очень как похудела. Он мне 42 размер дает, а я в него проваливаюсь... И я уже хочу всем показать, так что мне не нужно маскировать... Я уже худенькая... Зачем я одни яйца жрала все лето?!» - разоткровенничалась Собчак.

Ранее Ксения Собчак неоднократно жаловалась, что «немножко пожирнела». В 2024 году она потратила миллионы в отеле для похудения на Лазурном берегу. На красоте и комфорте журналистка решила не экономить и выбрала номер, стоимость которого в зависимости от сезона составляет от 217 до 525 тысяч рублей.