НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 сентября 2025, 12:35
1 мин.

«Одни яйца жрала все лето»: Ксения Собчак объявила о переменах во внешности

Ксения Собчак похвасталась, что избавилась от лишнего веса благодаря яйцам.
«Одни яйца жрала все лето»: Ксения Собчак объявила о переменах во внешности

© Starface.ru

Журналистка Ксения Собчак похвасталась стройной фигурой и призналась, что все лето изнуряла себя диетами в борьбе с лишними килограммами.

В личном блоге ведущая поделилась кадрами похода в модный бутик. Ксения рассказала подписчикам, что хочет обновить гардероб, так как теперь ей есть что показать.

«Я очень как похудела. Он мне 42 размер дает, а я в него проваливаюсь... И я уже хочу всем показать, так что мне не нужно маскировать... Я уже худенькая... Зачем я одни яйца жрала все лето?!» - разоткровенничалась Собчак.

Ранее Ксения Собчак неоднократно жаловалась, что «немножко пожирнела». В 2024 году она потратила миллионы в отеле для похудения на Лазурном берегу. На красоте и комфорте журналистка решила не экономить и выбрала номер, стоимость которого в зависимости от сезона составляет от 217 до 525 тысяч рублей.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Ксения Собчак
новости шоу-бизнеса
похудение
фигура
стройность