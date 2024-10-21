«Увезли на скорой»: актриса Алена Яковлева попала в больницу после спектакля

Народная артистка России Алена Яковлева попала в больницу с подозрением на аппендицит. В беседе с Агентством городских новостей «Москва» 63-летняя звезда сообщила, что госпитализирована в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского.

Из-за случившегося женщина пропустила творческую встречу в Театре имени Вахтангова.

«Увезли на скорой, как только отыграла спектакль. Врачи подозревают, что у меня может быть аппендицит. Если эти прогнозы подтвердятся, то через три-четыре дня меня ждет операция. Но врачи тут хорошие, диагностика отличная», – рассказала актриса.

По словам Яковлевой, за ее состоянием наблюдают лучшие специалисты. Она просила поклонников не переживать.

Напомним, что 21 октября артистка должна была присутствовать на творческой встрече. В учреждении позже сообщили об отмене, ссылаясь на здоровье актрисы

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