Экс-солист группы «Белый орел» рассказал, что его сыну поставили диагноз аутизм. Об этом он признался в программе «Звезды сошлись».

Певец Александр Ягья воспитывает пять детей — Петра, Арину, Орнеллу, Екатерину и Георгия. К сожалению, у 11-летнего Георгия врачи выявили аутизм. По словам музыканта, медики поставили диагноз еще в двухлетнем возрасте.

«Он любит есть руками. Но в принципе он держит ложку. Он вообще не разговаривает, к сожалению, у нас. Очень редко он может сказать какое-то слово», — рассказал певец.

Ягья признался, что по началу пытался прибегать к любым методам лечения ребенка.

«Мы и к шаманам ездили, там били в бубен. Когда у тебя такой ребенок, ты веришь во все. За любые шансы хватаешься», — вспомнил он.

Певец рассказал, что мальчик ходит в специальную школу-интернат. По словам бывшего солиста группы «Белый орел», воспитывать детей с особенностями развития непросто.

«Первое время мы закрывали все двери и окна. Не дай бог, он пойдет куда-то, ты его потом не найдешь…» — поделился он.

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