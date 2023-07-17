«Не переживайте»: Жанна Эппле вышла на связь прямо из больницы
Актриса Жанна Эппле встретила 59-ый день рождения на больничной койке.
© Kashaev Pavel/East News
15 июля знаменитой российской актрисе Жанне Эппле исполнилось 59 лет. Однако отмечать праздник ей пришлось прямо в больнице. Причиной этому стала недавняя операция на ногу, о чем звезда кино сообщила подписчикам в социальных сетях.
Прямо перед своим днем рождения Жанна Эппле перенесла хирургическое вмешательство. Она опубликовала свежее фото, на котором предстала в больничной палате.
«Новая нога – новая жизнь. И не переживайте, со мной уже все хорошо», – цитирует актрису Экспресс газета.
Интересно, что Жанна в свои 59 лет умудряется сохранять молодость и стройность. При этом сама артистка отмечает, что не сидит на диетах и не мучает себя бесчисленными тренировками в зале.
Кроме того, недавно Жанна Эппле стала счастливой бабушкой двух внуков. Она с удовольствием проводит время со своими близкими, несмотря на большое количество ролей в фильмах и сериалах.
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