«Не переживайте»: Жанна Эппле вышла на связь прямо из больницы

15 июля знаменитой российской актрисе Жанне Эппле исполнилось 59 лет. Однако отмечать праздник ей пришлось прямо в больнице. Причиной этому стала недавняя операция на ногу, о чем звезда кино сообщила подписчикам в социальных сетях.

Прямо перед своим днем рождения Жанна Эппле перенесла хирургическое вмешательство. Она опубликовала свежее фото, на котором предстала в больничной палате.

«Новая нога – новая жизнь. И не переживайте, со мной уже все хорошо», – цитирует актрису Экспресс газета.

Интересно, что Жанна в свои 59 лет умудряется сохранять молодость и стройность. При этом сама артистка отмечает, что не сидит на диетах и не мучает себя бесчисленными тренировками в зале.

Кроме того, недавно Жанна Эппле стала счастливой бабушкой двух внуков. Она с удовольствием проводит время со своими близкими, несмотря на большое количество ролей в фильмах и сериалах.

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