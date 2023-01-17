«Уверенно смотрит в сторону России»: сбежавший в Израиль Слепаков готовится к возвращению на Родину

После февральских событий 2022 года известный бард Семен Слепаков принял решение уехать в Израиль. При этом в России у музыканта остался огромный долг на сумму 19 миллионов рублей. Среди всех артистов-эмигрантов он больше всего был должен налоговой службе, поэтому возглавлял «черный список».

Эксперты считают, что такой огромный долг у Семена возник из-за его сверхдоходов. Путем нехитрых вычислений удалось установить, что бард заработал примерно 118 миллионов рублей. Вот только налоги исполнитель платить не захотел. Отсюда и такая большая сумма, сложенная из налога на доходы физических лиц и пени за просрочку.

Долгое время Слепаков игнорировал свой долг, однако перед Новым годом решил-таки обелить свое имя и оплатил огромный счет от ФНС. Теперь в системе показывается сумма не в 19 миллионов, а в 728 рублей.

Разбираясь в мотивах поступка Семена Слепакова, звездный адвокат Андрей Алешкин заявил, что скорее всего музыкант не хочет обрывать все связи с Россией и подумывает о возвращении. По его словам, такое желание барда естественно, так как больше нигде, кроме Родины, он не получит таких больших гонораров.

«Иначе зачем платить налоги, если ты навсегда уехал в другую страну? Либо же артист боится потерять недвижимость, которая из-за долгов может быть арестована и продана по заниженной цене. В любом случае, я думаю, он уверенно смотрит в сторону России и не собирается с ней прощаться», - заявил Алешкин в беседе с изданием KP.RU.

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