«Уверена, что никто не волнуется»: звезда «Кухни» Ела Санько вышла на связь после перелома позвоночника

78-летняя актриса Ела Санько рассказала о самочувствии после новостей о переломе позвоночника. Звезда сериала «Кухня» подтвердила, что получила травму, но заверила – с ней все в порядке. Об этом сообщает «Абзац».

По данным Telegram-канала SHOT, Санько неудачно упала у себя дома, после чего у нее стала болеть поясница. На следующий день после падения она обратилась за медицинской помощью, и ей диагностировали закрытый перелом поясничного позвонка. Актрисе запретили физические нагрузки и назначили курс лечебной физкультуры.

В беседе с журналистами Ела призналась, что действительно получила перелом. Впрочем, она призвала поклонников не волноваться.

«Передайте своим коллегам, кто волнуется, хотя я уверена, что никто не волнуется, что [со мной] все нормально, жизнь идет своим чередом. Перелом был, [но чувствую я себя сейчас нормально]», - поделилась Санько.

