«Давно уже»: директор Кашпировского прокомментировал слухи о госпитализации

Директор известного психотерапевта Анатолия Кашпировского в беседе с 360.ru рассказал о состоянии мужчины. 6 октября в ряде СМИ появилась информация о том, что звезду доставили в клинику с обострением тяжелого онкологического заболевания.

По словам директора Кашпировского, Сергея, с Анатолием все нормально.

«Ересь просто. Давно он уже никуда и ничего. Я только от вас услышал об этом. Тьфу-тьфу, все слава Богу. Ерунда какая-то», — заявил он.

А в беседе с Telegram-каналом Mash директор знаменитости добавил, что Кашпировский жив, здоров и доволен жизнью.

«Сегодня будет вести эфир в тг. У него нет онкологии и даже простуды. Я не знаю, какой дебил это пишет. Мне хочется ему в глаза посмотреть», – поделился он.

Напомним, что Анатолий известен публике своими методами «лечения» по телевизору. Позднее сам врач признался, что считает себя обычным человеком, а также подчеркнул, что никаких экстрасенсов на самом деле не существует.

Сейчас он продолжает свою деятельность в Telegram.

