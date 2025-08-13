«Уверена, что не смогут подтвердить»: модель Мария Ковальчук сделала новое признание о случившемся в Дубае

20-летняя модель Мария Ковальчук, которая была найдена изувеченной после вечеринке в Дубае, сделала признание о произошедшем в тот день.

Девушка, которая сейчас проходит восстановление в Норвегии, недавно начала более активно вести соцсети. В одном из постов в своем личном блоге она заявила, что солгала в недавнем интервью Ксении Собчак.

«Я лгала в интервью. Я решила сознаться, что в день происшествия в моей крови не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков* (Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность). У меня есть документы, подтверждающие это», — написала модель.

Кроме того, по ее словам, у других участников вечеринки никаких похожих подтверждений нет.

«Ребята утверждают, что в день происшествия у них были взяты анализы на алкоголь и наркотики*, но я более чем уверена, что официальные документы они приложить не смогут. О них даже речи не шло», — продолжила Мария.

Напомним, что уехавшая на заработки в Дубай украинская модель была найдена в тяжелом состоянии после того, как восемь дней не выходила на связь с родителями. Позже ее нашли с многочисленными травмами и переломами костей.

Ранее мы писали о том, что одна из участниц тех событий рассказала свою версию происшедшего.

