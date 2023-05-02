«Уверен, что его украли»: Даня Милохин едва не лишился последнего источника дохода в Париже

Даня Милохин считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Дело в том, что в конце 2022 года юноша со скандалом покинул не только проект «Ледниковый период», но и территорию РФ. Тогда он в публичном пространстве стал высмеивать руководство ТВ, и все это привело к тому, что многие рекламодатели разорвали с ним сотрудничество. Теперь Милохин скатается по странам и открыто заявляет о трудном финансовом положении. Как выяснилось, на днях Даня чуть не потерял свой последний источник дохода.

Сейчас юноша находится в Париже. Гуляя по городу, он решил записать новый ролик для социальной сети. Для этого Даня оставил свой телефон на самокате и отошел в сторону. Когда же он вернулся, то заметил пропажу устройства. Милохин подумал, что он стал жертвой грабителей.

«На самокате был прицеплен телефон. Подхожу обратно, а его нет. Минут 15 был уверен, что его украли», — цитирует Даню издание «Teleprogramma.pro».

К счастью, инцидент закончился благополучно. Местные жители заметили, что телефон остался без присмотра, поэтому решили взять его себе на хранение. Когда они заметили владельца устройства, то сразу же ему вернули смартфон.

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