Не все так плохо: обнищавший Даня Милохин открыл свой бизнес в Дубае для русских граждан

В последнее время все внимание публики приковано к Дане Милохину. Осенью 2022 года юноша со скандалом покинул территорию РФ, и виной всему конфликт, произошедший на проекте «Ледниковый период». Сбежав от ответственности в ОАЭ, молодой человек стал оставлять гневные комментарии в адрес федерального канала. Это привело к тому, что рекламодатели отказались от сотрудничества с Даней, а сам он оказался в чужой стране без средств на существование. Как выяснилось, сейчас ситуация Милохина в разы улучшилась.

По информации издания Газета.Ru, молодой человек открыл свой бизнес в ОАЭ. Теперь юноша владеет русскоязычным салоном красоты. Милохин признался, что барбершоп уже посетил не только он, но и его звездные друзья.

Ранее Евгения Медведева остро высказалась в адрес бросившего ее Милохина и сравнила его с обезьяной. Двукратную чемпионку мира никак не отпускает ситуация, возникшая на «Ледниковом периоде», поскольку тогда из-за побега Дани она сама едва не прекратила участие в шоу досрочно.

Не менее интересна та история, в которой стал известен заработок мужа тяжелобольной Анастасии Заворотнюк. По словам инсайдера, ради необходимого лечения супруги фигурист работает на износ, именно поэтому его финансовое благосостояние увеличилось в два раза.