Увеличена печень: певице Бьянке запретили пить алкоголь после операции

39-летнюю певицу Бьянку (настоящее имя Татьяна Липницкая) экстренно доставили в больницу с аппендицитом. После операции звезде запретили пить алкоголь: врачи заметили, что у нее увеличена печень.

Как сообщает Telegram-канал Mash, увеличение печени встречается обычно у часто выпивающих людей. Райдер артистки также указывает, что она положительно относится к алкоголю. Бьянка требует приносить ей любые дозы спиртного в любое время. В гримерке должны стоять игристое, рислинг и элитный виски. Однако теперь звезде придется отказаться от своих предпочтений.

Королеве российского R&B запретили физическую активность хотя бы две недели. Но, несмотря на это, артистка собирается выступить 29 ноября. За концерт в Москве она берет 1,5 млн рублей, в Подмосковье — 2 млн рублей.

Напомним, госпитализация Бьянки была неожиданной. Позже артистка вышла на связь и заявила, что чувствует себя нормально. Своего врача знаменитость назвала «очень красивым». Она отменила все планы на ближайшие дни и принесла извинения коллегам.