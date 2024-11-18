«После наркоза отхожу»: певица Бьянка вышла на связь после экстренной операции

Певицу Бьянку экстренно доставили в больницу с аппендицитом. Врачи приняли решение прооперировать 39-летнюю звезду.

После хирургического вмешательства артистка вышла на связь с поклонниками в социальной сети и рассказала, как чувствует себя. Она отметила, что все хорошо и она уже восстанавливается.

«Мне вырезали большой аппендицит. Я после наркоза отхожу еще. Привезли в красивую палату, у меня очень красивый врач. Так что все хорошо, все в порядке», - отметила Бьянка.

Госпитализация певицы была неожиданной. Теперь из-за нее артистка отменила все планы на ближайшие дни и принесла извинения коллегам.

Напомним, что Бьянка осенью этого года принимала участие в шоу «Звезды в джунглях», где проходила различные испытания, в том числе она жила с постоянным чувством голода. Кроме того, артистка оказалась втянута на проекте в любовный треугольник. Она поцеловалась с рэпером Natan, который уже ухаживал за блогершей Лерчек. Однако интрижка длилась недолго. Из-за неопределенности артиста Бьянка послала его.

Ранее Бьянка призналась, что не общается с родной матерью.