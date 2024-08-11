«Увела весь класс с уроков»: Юлия Ковальчук поделилась детскими снимками и рассказала об учебе в школе

Певица Юлия Ковальчук откровенно рассказала о своем детстве. В личном блоге экс-солистка группы «Блестящие» поделилась детскими кадрами и вспомнила о школьных годах.

Юлия Ковальчук опубликовала в соцсети снимки, сделанные в школьном возрасте. На одном из фото будущая артистка предстала с огромным белым бантом и в школьной форме. По словам певицы, в детстве она хотела попробовать себя в разных сферах. Так, она хотела выступать на сцене, стать учительницей начальных классов или модельером.

Артистка призналась, что в школе была круглой отличницей и у нее даже не было четверок. Юлия Ковальчук рассказала, что 10-й и 11-й классы закончила экстерном.

Также знаменитость раскрыла свои любимые школьные предметы и призналась, какие ей не нравились.

«Обожала математику, черчение, музыку и рисование. <…> Почему-то не очень любила химию и физику», — поделилась Юлия Ковальчук.

По признанию певицы, за годы учебы в школе был один случай, за который ее никто не наказал.

«Я увела весь класс с уроков на концерт группы „Иванушки“, меня никто не сдал», — заявила артистка.

Напомним, Юлия Ковальчук состоит в браке с певцом Алексеем Чумаковым с 2013 года. У супругов есть 6-летняя дочь Амелия, а в прошлом году родилась дочь Алисия. Певица признавалась, что хотела бы еще детей.

Ранее мы писали о том, что Юлия Ковальчук опубликовала редкое фото с мужем.