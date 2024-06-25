Увела мужа у Елены Летучей: Самбурскую обвинили в Сети в романе с чужим мужчиной

Актриса Настасья Самбурская отреагировала на слухи о том, что встречается с чужим мужем. В Сети ее обвинили в том, что она увела супруга телеведущей Елены Летучей. Однако звезда «Универа» это опровергла.

После того, как Настасья решила не скрывать личную жизнь и показать всем своего бойфренда, поклонники стали активно обсуждать ее возлюбленного. В распоряжении у пользователей было только одно фото мужчины, на котором он оказался похож на мужа Летучей. Затем эти слухи стали распространяться активнее, поэтому Самбурская решила поставить точку.

Актриса заявила, что никакого романа с женатым у нее нет. По ее словам, это все небылицы, которые придумывают в Сети.

«Вы меня с какой-то другой Настей перепутали! Не выдумывайте. Вам в пабликах такого понапишут», - отметила Настасья.

Кроме того, актриса ответила на вопрос, когда собирается стать матерью. Она подчеркнула, что пока беременность ждать не стоит. Только после свадьбы.

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