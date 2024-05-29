«Раз в полгода я обращаюсь к психиатру»: звезда «Универа» Самбурская раскрыла свой диагноз

Актриса Настасья Самбурская призналась в наличии психического расстройства. По ее словам, у нее проблемы с тревожностью. Из-за этого она вынуждена раз в полгода ходить к психиатру.

Звезда «Универа» в социальных сетях предпочитает не открывать душу перед поклонниками, поэтому многие считают, что в ее жизни все прекрасно. Но оказалось, что это не совсем так. Настасья периодически посещает психотерапевта и не понимает людей, отрицающих пользу подобных сеансов.

Самбурская рассказала, что специалист диагностировал у нее тревожное расстройство. При этом она не уточнила, когда именно оно у нее появилось.

«У меня бывают периоды бессонницы, и раз в полгода я обращаюсь к психиатру, потому что таблетки может прописать только он. Не хочу заниматься самолечением, потому что травы меня не берут», - поделилась Настасья в шоу «Много половин» на RUTUBE.

По признанию актрисы, у ее бабушки тоже было психическое расстройство, и она жалеет, что в свое время ее никто вовремя не «подлечил».

Ранее Настасья Самбурская рассказала, как стала певицей. Оказалось, что это была детская мечта актрисы.