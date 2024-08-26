Павел Дуров арендовал вертолет МЧС Киргизии за миллион рублей: с кем летал предприниматель

Основатель Telegram Павел Дуров арендовал вертолет МЧС Киргизии за миллион рублей, чтобы покатать свою девушку. В июне они устроили путешествие, во время которого предприниматель сделал спутнице роскошный сюрприз. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, стримерша Юлия ни разу не летала на вертолете.

По данным источника, полет проходил в режиме конфиденциальности, а имя одного из путешественников нельзя было называть.

Напомним, что Дуров действительно был в Киргизии в середине июня со своими друзьями. Его сопровождала 24-летняя блогер Юлия Вавилова и блогер Гусейн Гасанов. По информации местных СМИ, тогда предпринимателя хотели привлечь в качестве инвестора для горнолыжного курорта «Три вершины». На его строительство необходимо €165 млн.

Во время одного из дней Павел взял в аренду восьмиместный вертолёт киргизского МЧС — за 3000 долларов в час. Пара три часа летала и наблюдала красивые пейзажи. Получается, что мужчина потратил на сюрприз для дамы около миллиона рублей. Оказалось, что путешествие было на двух вертолетах – Гусейн полетал на вертолете поменьше, в котором могут уместиться четыре человека.

Ранее мы писали о том, что близкие Дурова объяснили, зачем он полетел в Париж. Напомним, что его арестовали. Сейчас мужчина под стражей, СМИ полагают, что ему предъявят серьезные обвинения по десяткам статей.