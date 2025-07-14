Увел жену из семьи, а ее муж спился и умер: непростая история любви Александра Митты и Лилии Майоровой

14 июля после продолжительной борьбы с раком скончался режиссер Александр Митта. Всю жизнь артист прожил с Лилией Майоровой, но семейное счастье было под угрозой — на момент знакомства девушка была замужем. Историю любви пары рассказывает mk.ru.

Союз Александра Митты и его жены Лилии Майоровой считался одним из самых крепких среди знаменитостей. Супруги прожили вместе более 60 лет вплоть до самой смерти художницы, но мало кто знал, что на пути к своему счастью паре пришлось пройти немало трудностей.

На тот момент карикатурист и художница познакомились в 1950-х годах – их свела работа. Александру Митте поручили написать текст к книге Лилии Майоровой. Молодой человек сразу влюбился в девушку, и она отвечала ему взаимностью, но на пути пары встал муж сотрудницы издательства. Однажды Игорь даже решил «по-мужски разобраться» с соперником.

«Игорь был здоровым, выше ростом: если бы меня ударил, превратил бы в кусок мяса. Мы поговорили. Он решил, что Лиля перебесится и вернется. Взял ее под строгий контроль: отвозил на машине на работу и домой», — рассказывал Александр Митта.

Все решил случай в 1957 году: стоя в очереди, Лилия Майорова отправила мужа в кассу, а сама ушла к режиссеру. Несмотря на это, Игорь два года отказывал жене в разводе, даже тогда, когда у пары родился сын Евгений. Александр Митта вспоминал: «В результате в один день мы оформили и развод, и зарегистрировали брак, и записали на меня моего сына».

Свадьба влюбленных была тихой скромной: в ЗАГС артист и его друзья пришли прямо из бани с вениками вместо букетов. Впоследствии жена долгие годы припоминала этот несерьезный поступок мужу. Со временем Александр Митта с супругой переехали из коммуналки в квартиру в Москве, где в том же доме этажом ниже поселился бывший муж Лилии Майоровой. Однако его судьба оказалась печальной: «Игорь женился, детей нет, одно время запил сильно, несколько лет назад умер».

Вместе пара прожила более 60 лет, художница стала для режиссера музой, но он потерял ее в 2022 году. Смерть жены сильно подкосила здоровье Александра Митты, у него случился первый инсульт. Позднее у артиста обнаружили рак почки. В последнее время находился на паллиативном лечении и был в состоянии сопора, близкого к коме.

Ранее мы писали о том, что единственный сын умершего Александра Митты может унаследовать всю недвижимость отца.