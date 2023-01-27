Увел за 600 тысяч рублей: Константин Богомолов лишил Олега Меньшикова работы

Худрук Театра на Малой Бронной режиссер Константин Богомолов в феврале представит премьеру спектакля «Комедия двенадцатой ночи». Постановку муж Ксении Собчак буквально увел под носом Олега Меньшикова – худрука Театра Ермоловой - и отдал за него 600 тысяч рублей.

Драма вокруг спектакля режиссера Олега Долина длится еще с прошлого года. Постановщик собирался выпускать его на сцене Театра Ермоловой. Однако уже на этапе прогонов «Двенадцатая ночь, или что угодно» была забракована Олегом Меньшиковым, который заявил, что не будет выпускать настолько плохую постановку.

Контракт с Долиным был расторгнут, а театр из-за него понес убытки в размере 32 миллионов рублей. Однако на этом история спектакля не закончилась. Режиссер гневно раскритиковал Меньшикова в социальных сетях, после чего с ним связался Константин Богомолов и предложил ему сотрудничать с его театром. Олег Долин согласился и переименовал постановку в «Комедию двенадцатой ночи». За лицензию супруг Собчак отдал 600 тысяч рублей государственных денег.

Премьера спектакля в Театре на Малой Бронной состоится в феврале. А в актерском составе из известных имен числится только Александра Бортич, перебежавшая от Меньшикова.

Ранее скандал разгорелся и в другом московском театре. После заявлений Дмитрия Назарова его уволили из МХТ им. Чехова, а также после этого в столице начались масштабные проверки культурных заведений и их работников.