«Ей кидают записки с номерами телефонов»: Дмитрий Дибров высказался об изменах молодой жены Полины

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал об отношениях с молодой женой Полиной, с которой начал встречаться, когда девушке было только 17 лет. Несмотря на разницу в возрасте, супруги счастливы вместе уже 15 лет. Однако экс-звезда «Кто хочет стать миллионером?» допускает, что когда-то у его возлюбленной может завязаться роман на стороне.

Дмитрий признался, что на данный момент у них с женой все хорошо, но он понимает – в какой-то момент все может измениться, и у нее появятся чувства к другому мужчине.

«Роман Полины с другим мужчиной может случиться. И я, конечно, это допускаю. Нравится ли это мне? Нет, конечно», - заявил Дибров на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Чтобы Полина не ушла к другому, телеведущий делает все возможное для ее удержания. Помогают ему в том числе дорогие подарки, а также романтические вечера. По словам Дмитрия, его супруга не обделена мужским вниманием, но ей это неинтересно, так как дома у нее есть муж и дети.

«Конечно, ей кидают записки с номерами телефонов. Но только я знаю, куда потом уходят эти записки, — в туалет», - отметил телеведущий.

Ранее Дмитрий Дибров признался, что друзья смеются над ним из-за совместного шоу с Ольгой Бузовой.