«Уведут мужа»: Максим Галкин* публично разделся и спровоцировал разговоры о разводе с Пугачевой

Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) уже давно не находится в России. Год назад мужчина вместе с семьей перебрался в Израиль и там строит новую жизнь. Если его супруга изредка о себе напоминает гневными высказывания в адрес соотечественников, то сам юморист предпочитает радовать публику откровенными фотографиями. На этот раз возлюбленный Пугачёвой вновь выложил пикантный снимок и вмиг стал самой обсуждаемой персоной.

Так, на фото мужчина изображен на морском побережье в плавках. Его подписчицы не смогли не отметить спортивную фигуру, взбудоражившую фантазию пользователей Сети.

«Время над вами не властно. Макс, вы — секс-символ. Нереальный стриптиз красоты», — единогласно написали фолловеры.

Однако не обошлось и без упоминаний Аллы Борисовны. Глядя на архивный снимок, публика поинтересовалась у юмориста, знал ли он в те годы свою будущую супругу. Кроме того, в Сети в очередной раз «прошлись» и по разнице в возрасте между Пугачёвой и ее возлюбленным. Рассуждения публики вновь свелись к тому, что молодого и спортивного комика уведут у 73-летней певицы.

«Красавчик был, есть и будет. Алла Борисовна, у вас уведут мужа», — резюмировали фолловеры.

К слову, ни Пугачева, ни ее возлюбленный никак не реагируют на подобные комментарии.

Ранее мы писали о том, что 73-летнюю исполнительницу хита «Арлекино» не узнали на фото с младенцами на руках. Артистку вновь обвинили в чрезмерном фотошопе и злоупотреблением пластикой. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 41-летнюю Ксению Собчак обвинили в тотальной безграмотности и сообщили, что ее диплом «куплен по блату». Скандальное высказывание Антона Красовского читайте в этой статье.