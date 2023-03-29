«Фотошоп рулит»: пользователи Сети не узнали 73-летнюю Пугачеву на фото с младенцами на руках

Алла Пугачева уже давно не проживает на территории РФ. Год назад артистка вместе с семьей перебралась в Израиль и там строит новую жизнь. Несмотря на это, эмигрировавшая знаменитость по-прежнему остается обсуждаемой персоной в нашей стране. Недавно ее супруг поделился архивными снимками, которые вновь спровоцировали разговоры в Сети.

Так, юморист опубликовал кадры, на которых его супруга держит на руках только что родившихся Лизу и Гарри. После этого фолловеры поделились на два лагеря: пока одни умилялись семейными фотографиями звездного семейства, другие — принялись критиковать внешность Пугачевой. Негодующие заметили, что артистка выглядит слишком моложаво для своих лет, вот почему ее вновь обвинили в фотошопе и злоупотреблением пластическими операциями.

«Сколько на ней пластических операций? Загадай число от 100 до 1000», — написал один фолловер.

«Женщина на фото больше похожа на другую певицу, чем на Аллу Борисовну. Зачем так фотошопить и вводить нас в заблуждение? Фотошоп рулит», — высказались другие пользователи Сети.

К слову, сам супруг Пугачёвой никак не реагировал на гневные комментарии в адрес певицы.

Ранее стала известно пенсия Аллы Борисовны. Узнав сумму ежемесячных выплат для артистки, многие заявили: теперь ей придется экономить на жизни в Израиле. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 54-летняя Татьяна Буланова отреагировала на новости о своей беременности и о причастности к ней Прохора Шаляпина. Комментарий певицы читайте в этой статье.