НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 19 сентября 2024, 15:45
1 мин.

«Уважаю, люблю, восторгаюсь»: телеведущая Тина Канделаки показала мать в молодости

Телеведущая Тина Канделаки показала мать в молодости в ее день рождения.
«Уважаю, люблю, восторгаюсь»: телеведущая Тина Канделаки показала мать в молодости

© Starface.ru

Телеведущая Тина Канделаки решила публично поздравить маму Эльвиру с днем рождения. Она опубликовала архивный снимок родительницы в личном Telegram-канале.

Канделаки обратилась к матери и рассказала, как ей восхищается. Продюсер отметила, что она является примером сильной женщины. По словам Тины, ее мама сама зарабатывала, содержала себя и родных. Также телеведущая подчеркнула, что она всегда любила лишь одного мужчину и была ему верна.

«Уважаю, люблю, восторгаюсь и надеюсь, что ты будешь с нами так долго, как отведено судьбой. С днем рождения, лучшая мама на свете!» - написала Канделаки в Сети.

«Уважаю, люблю, восторгаюсь»: телеведущая Тина Канделаки показала мать в молодости

© Telegram-канал Тины Канделаки

В комментариях поклонники продюсера отметили, что они с мамой очень сильно похожи, и тоже присоединились к поздравлениям.

Напомним, что Эльвира Канделаки работала в Тбилиси врачом-наркологом. Тина признавалась, что мама всегда была ее кумиром.

Ранее Тина Канделаки публично попрощалась с шоу Comedy Club, чем удивила поклонников. Новым продюсером проекта недавно назначили комика Гарика Харламова.