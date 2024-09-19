«Уважаю, люблю, восторгаюсь»: телеведущая Тина Канделаки показала мать в молодости
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Телеведущая Тина Канделаки решила публично поздравить маму Эльвиру с днем рождения. Она опубликовала архивный снимок родительницы в личном Telegram-канале.
Канделаки обратилась к матери и рассказала, как ей восхищается. Продюсер отметила, что она является примером сильной женщины. По словам Тины, ее мама сама зарабатывала, содержала себя и родных. Также телеведущая подчеркнула, что она всегда любила лишь одного мужчину и была ему верна.
«Уважаю, люблю, восторгаюсь и надеюсь, что ты будешь с нами так долго, как отведено судьбой. С днем рождения, лучшая мама на свете!» - написала Канделаки в Сети.
В комментариях поклонники продюсера отметили, что они с мамой очень сильно похожи, и тоже присоединились к поздравлениям.
Напомним, что Эльвира Канделаки работала в Тбилиси врачом-наркологом. Тина признавалась, что мама всегда была ее кумиром.
Ранее Тина Канделаки публично попрощалась с шоу Comedy Club, чем удивила поклонников. Новым продюсером проекта недавно назначили комика Гарика Харламова.