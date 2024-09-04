«Прощай, Comedy»: Тина Канделаки огорошила подписчиков неожиданным заявлением

В конце июля юмориста Гарика Харламова назначили креативным продюсером программы Comedy Club. Его работу оценила генеральный директор телеканала ТНТ Тина Канделаки, отметив, что теперь можно попрощаться с шоу.

Телеведущая рассказала о новых идеях нового продюсера в своем Telegram-канале. Харламов предложил свою концепцию шоу, в том числе в плане юмора.

Канделаки отреагировала на это следующим высказыванием:

«Мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию, и я могу сказать только одно: «Прощай, Comedy», — сказала она.

Подписчики звезды не совсем поняли, к чему было это высказывание. Некоторые предположили, что шоу будет теперь совсем другого формата из-за 20-летнего юбилея Comedy. Другие думают, что Канделаки привлекает внимание к ребрендингу проекта.

Comedy Club — шоу, которое выходит на телеканале ТНТ с 2005 года. Проект имеет множество наград и пользуется популярностью у телезрителей.

Напомним, Харламов рассказывал, что Comedy Club полностью изменится. Однако каких-либо подробностей он не уточнял. Несмотря на новую должность, Харламов продолжит выходить на сцену в качестве комика и ведущего.