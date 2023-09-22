«Уважаю»: Эдуард Бояков рассказал об истинном отношении к Чулпан Хаматовой

Эдуард Бояков рассказал, за что уважает актрису Чулпан Хаматову, об этом сообщает «Царьград».

В беседе с журналистами бывший худрук МХАТа имени Горького признался, что в России отсутствует «культурная политика». Тех, кто еще вчера появлялся на экранах страны, сейчас многие россияне критикуют.

«Сейчас мы ругаем Урганта, забывая о том, что он каждый день был в телевизоре. Мы поносим актрису Чулпан Хаматову, которая была на бесконечных встречах с главой государства. И эти встречи кем-то готовились, готовились нашими чиновниками, которые продолжают занимать свои посты», — рассказал Бояков.

По мнению экс-худрука МХАТа, эта ситуация спровоцировала хаос в творческой среде. Он подчеркнул, что с уважением относится к тем знаменитостям, которые открыто заявили о своей позиции.

«Тех, кто уехал, кто не зарабатывает в России, я, как это ни парадоксально, уважаю даже больше. Даже Чулпан Хаматову я уважаю больше, чем настоящих предателей, людей, которые остались в нашей стране, которые не поддерживают СВО, но об этом не говорят публично», — объяснил Эдуард Бояков.

В 2022 году театральный деятель был другого мнения об актрисе Чулпан Хаматовой. Он рассказывал, что не приглашал бы ее в театр из-за либеральных взглядов.

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