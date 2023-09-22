«Сама себя наказала»: Джигурда заговорил о милосердии к Пугачевой

Никита Джигурда призвал простить уехавшую из России Аллу Пугачеву, об этом актер рассказал в интервью Диане Кади.

После громкого заявления певицы о россиянах, в котором она назвала некоторых «холопами и рабами», на Пугачеву со всех сторон полилась критика. Однако есть и знаменитости, которые вступились за Аллу Борисовну. Одним из таких стал Никита Джигурда.

«Я ее понимаю и призываю проявить милосердие к Примадонне. Она сама себя наказала. Когда отсекла, оскорбила многих людей. Меня это не оскорбило, рабы… я не раб, меня это не касается. Я считаю, она имеет право на статус, она много знает, много пережила, но она наказала себя», — рассказал актер.

Он объяснил, что певица могла сделать такое громкое заявление из-за влияния мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ).

«Пугачева — классик, богиня, но волею судьбы из-за любви и привязанности к мужу она выбрала его сторону. Я не слышал от нее чернухи», — рассказал Джигурда.

Напомним, Алла Пугачева покинула Россию в 2022 году вместе с супругом и детьми. Сейчас они живут в Израиле.

Ранее мы писали о том, что Пугачева переживает за здоровье Игоря Николаева. Примадонна отправила певцу сообщение, на которое он пока не ответил.

*признан иностранным агентом на территории России.