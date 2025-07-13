«Уважаемая, старейте на здоровье!»: Наталья Рудова ответила Юлии Меньшовой, высмеявшей молодящихся женщин

Наталья Рудова резко ответила Юлии Меньшовой, высмеявшей женщин за 50, которые пытаются молодиться. В личном блоге актриса возмутилась «ненавистью и завистью» коллеги в адрес женщин и заявила: «Уважаемая, если Вы хотите стареть, старейте на здоровье!»

В недавнем интервью Юлия Меньшова порассуждала о женщинах за 50, стремящихся выглядеть намного моложе своего возраста. По мнению 55-летней артистки, попытки омолодиться «говорят об уязвимой самооценке, о непринятии себя».

«Когда женщина за 50, я сейчас говорю о себе, надевает обтягивающее короткое платье, демонстрирующее невероятную красоту ног, — для меня это смешно. Если она конкурирует с 20-летними, счастливая конкуренция не состоится. Она проиграна заранее, что бы ты ни делала», — заявила артистка.

Высказывания Юлии Меньшовой возмутили Наталью Рудову, которая предпочитает молодежный стиль в одежде. 42-летняя звезда сериала «Татьянин день» публично обратилась к актрисе, обвинив ее в зависти к другим женщинам, и предложила ей «стареть на здоровье».

«Больше всего меня убивает то, с какой ненавистью и завистью женщина кидается на другую женщину! Хотя женщина должна быть на стороне женщины, но нет. Уважаемая, если Вы хотите стареть, старейте на здоровье! А если кто-то из девочек хочет быть девочкой, это их право. Зачем кого-то осуждать?» — отметила Наталья Рудова.

Ранее Наталья Рудова ответила хейтерам, критикующим ее внешность: «Я просто красивая и их раздражаю».